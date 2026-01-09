Magyar Nemzet: a Tisza Párt elnöke arról beszélt, miként lehet a rendkívüli helyzeteket a kormány elleni hangulatkeltésre felhasználni

A Magyar Nemzet értesülései szerint Magyar Péter a Tisza Párt elnökségével együtt tartott megbeszélésein nem az együttműködésről beszélt, hanem arról, hogy miként lehet a rendkívüli helyzeteket a kormány elleni hangulatkeltésre felhasználni. A lap informátora arról számolt be, hogy a következő napokban a legkisebb fennakadást is a kormány hatalmas hibájaként kell tálalni, ezért a párt képviselőjelöltjeinek az a feladata, hogy minden hibáról, amit a környékükön tapasztalnak, azonnal jelzést küldjenek, amit fel tudnak használni a közösségi médiában.