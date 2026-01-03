Offline hazafiak vagy online rabszolgák? – A Z-generáció sorsdöntő válaszútja 2026-ban

A beszélgetés központi témája a fiatalok jövőképe egy olyan Európában, ahol a nemzeti identitás megőrzése egyre nehezebb feladattá válik. Stumpf István rámutatott, hogy a Z generáció 73 százaléka érzi magát magányosnak, ami a közösségi élmények hiányára és a virtuális tér dominanciájára vezethető vissza. Lánczi András szerint

a „világállam” és a brüsszeli bürokrácia törekvései arra irányulnak, hogy egy identitás nélküli, könnyen megszelídíthető generációt hozzanak létre, amely nem áll ellen a föderatív terveknek.

Hangsúlyozták, hogy a nemzetállamok gyengítése egy tudatos, évtizedek óta tartó folyamat, amely a 60-as évek óta a „világfi” eszményét hirdeti az otthon és a gyökerek ellenében. Orbán Viktor egy korábbi beszéde kapcsán elhangzott, hogy a fiataloknak „le kell jönniük a gépről”, és vissza kell találniuk a valóságba, a közösségekhez és a sporthoz, hogy elkerüljék a mentális és fizikai leépülést.

A 2026-os választások kapcsán a miniszterelnök szavait idézték, miszerint

ez lesz a háború előtti utolsó esély:

egy nemzeti kormány garanciát jelenthet a kimaradásra, míg egy brüsszeli irányvonalú vezetés belesodorhatja az országot a konfliktusba. A szakértők szerint a nyugat-európai politikusok „háborús pszichózisban” élnek, amely elfedheti a belső gazdasági válságokat, de ennek árát a frontra küldött fiatalok fizethetik meg. A megoldást a közösségépítésben, a családvédelemben és a józan észhez való visszatérésben látják, amelyre példaként a vallás iránti növekvő érdeklődést és a szakképzések felértékelődését hozták fel.