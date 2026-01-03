Olajháború a láthatáron? Az USA venezuelai akciója Kínát is megroggyanthatja

Venezuela nehéz nyersolaja egyedülálló sűrűsége miatt stratégiai kincs, amelynek jelenleg Kína a fő felvásárlója. Egy esetleges amerikai csapásmérés vagy polgárháború globális ellátási láncokat szakíthat meg, hiszen Oroszország mellett csak Venezuela rendelkezik ilyen készletekkel.

A HírTV és a HírFM közös műsorába betelefonálók szerint a háttérben kőkemény gazdasági érdekek állnak: dízelolaj nélkül leállhat a mezőgazdaság és a szállítás is.

Műsorvezető. Palányi Nóra.