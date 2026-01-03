Olajháború a láthatáron? Az USA venezuelai akciója Kínát is megroggyanthatja

Nicolas Maduro venezuelai elnök elfogása és az amerikai katonai beavatkozás lehetősége alapjaiban rázhatja meg a világpiacot. A Hír FM Paláver című műsorában elhangzott: Caracas különleges, nehéz nyersolaja nélkülözhetetlen a globális dízelgyártáshoz, így az export 67 százalékát adó forrás kiesése nemcsak Kínának mérhet csapást, de soha nem látott energiaválságot és áremelkedést hozhat Európába is.
Venezuela nehéz nyersolaja egyedülálló sűrűsége miatt stratégiai kincs, amelynek jelenleg Kína a fő felvásárlója. Egy esetleges amerikai csapásmérés vagy polgárháború globális ellátási láncokat szakíthat meg, hiszen Oroszország mellett csak Venezuela rendelkezik ilyen készletekkel.
A HírTV és a HírFM közös műsorába betelefonálók szerint a háttérben kőkemény gazdasági érdekek állnak: dízelolaj nélkül leállhat a mezőgazdaság és a szállítás is.
Műsorvezető. Palányi Nóra.