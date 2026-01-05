NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján ismertette a kormányzati terveket

A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján a hazai és a nemzetközi sajtó munkatársainak kérdéseire válaszolt. Ezúttal is közzétesszük a közel kétórás, teljes tájékoztató felvételét.

A sajtótájékoztatón a miniszterelnök mellett részt vett Gulyás Gergely, a Miniszterelnöki kabinetet vezető miniszter és Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. Orbán Viktor többek között a háború, energia, migráció és a brüsszeli vagy a magyar út választása 2026-os legfőbb témáival kapcsolatos kérdésekre válaszolt.

 

 

