Választási rajt: Míg a patrióták szövetkeznek, Magyar Péter biodíszletnek használja az embereit

Hivatalossá vált, amit a közélet már tűkön ülve várt: Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére tűzte ki az országgyűlési választások időpontját, ezzel elindítva a valódi, tétre menő küzdelmet. A kampányhajrá azonban nem mindenkinek indul zökkenőmentesen; a Tisza Párt háza táján ugyanis áll a bál, miután Magyar Péter gyakorlatilag totális szájzárat rendelt el saját embereinek, akik lassan fellázadnak a diktatórikus tempó ellen. A kérdés már csak az, hogy a Facebookon oly bátor vezér vajon élesben, szemtől szemben is megállja-e a helyét Steiner Attilával szemben, vagy marad a biztonságos, moderált buborék? Eközben Budapest ismét a világpolitika térképére kerül, hiszen újra megrendezésre kerül a CPAC Hungary, ahol az amerikai és európai patrióták adnak egymásnak találkozót, és a levegőben lógó legnagyobb izgalom: vajon Donald Trump elnök is tiszteletét teszi a konzervatív erők seregszemléjén?