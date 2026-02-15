Kunhalmi Ágnes büszke lenne: Magyar Péterék szerint minden csak "álprobléma", ami ránk leselkedik

Magyar Péter és a Tisza Párt vezérkara látszólag egy alternatív valóságban él, ahol a veszélyek egyszerűen megszűnnek létezni, ha nem veszünk róluk tudomást. A pártelnök legutóbbi nyilatkozatában kijelentette: Orbán Viktor "nem létező szellemekkel" és Brüsszellel harcol, amikor a háborús paktumokról beszél. De nem ő az egyetlen a pártban, aki struccpolitikát folytat. Tarr Zoltán szerint a társadalomban nem létező probléma a gyermekvédelem ügye, Dávid Dóra EP-képviselő pedig a gender kérdést nevezte lazán "fiktív problémának". A minta egyértelmű: ami Brüsszelnek kínos, az a Tisza szerint nem is létezik.