Lázár János felszólította Magyar Pétert, hogy tisztázza miről egyeztettek Münchenben az ukránokkal.

Az építési és közlekedési miniszter az üggyel kapcsolatban így fogalmazott: "A makóiak mind arról beszéltek ma reggel, hogy attól félnek, hogy 1000 forint lesz az üzemanyag ára az ukránok zsarolása és fenyegetése miatt. Megszólalt Magyar Péter is, de ő nem a magyarok, hanem az ukránok mellé állt. Ahelyett, hogy fölhívta volna Zelenszkijt és megnyitották volna a kőolajvezetéket, az ukránok mellett tette le a voksát. Brüsszelben úgy tudják, Magyar Péter folyamatos kapcsolatban van az ukránokkal, Zelenszkij egyeztet Magyar Péterrel. Fölszólítjuk, azonnal tisztázza miben egyeztek meg a magyarok kárára 2 héttel ezelőtt Münchenben."