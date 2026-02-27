Egy üzenet, ami vihart kavart: „Ramadan mubarak” az olasz diákoknak

Már nem csak észak-Olaszországban, hanem Rómában is azt kérik a muszlimok, hogy legyen iskolaszünet a Ramadán alatt. Közben egy Milánó közeli iskolában „boldog ramadán” üzenetet kaptak a tanulók a tabletjükre. A szülők nehezményezik, hogy a keresztény ünnepeken nem szokott hasonló üzenetet küldeni az iskola vezetése.

A Milánó közeli Pioltellóban már több éve bezár a helyi iskola a muszlimok legnagyobb ünnepe, a ramadán idején. Az indoklás szerint azért, mert az iskolába olyan sok muszlim diák jár, hogy nincs értelme ilyenkor nyitva tartani. Idén azonban az itt tanuló katolikus diákok is „Ramadan mubarak” vagyis „boldog ramadán” üzenetet kaptak a tabletjükre. A szülők nem örülnek, mert mint mondják, karácsonykor és húsvétkor nem jönnek hasonló jó kívánságok az igazgatótól.