Ultimátumot adtak a fuvarozók a kormánynak

Hecker Flórián: "Elsődlegesen a fuvarozók részéről van egy nagyon kemény ellenérzés annak kapcsán, hogy ők kimaradnak a dízelár-támogatásból, miközben egyébként az agrárágazaton kívül a logisztikai lánc az, ami a legtöbb dízelt, gázolajat felhasználja, főleg ezekben a hónapokban. Így azt látjuk, hogy az ő fellépésük az nem fog abbamaradni, ők most egy kvázi ultimátumot adtak a gazdasági kormányzatnak arra vonatkozóan, hogy vagy ezen a héten valamilyen előrelépés történik azügyben, hogy őket is beemeljék ebbe a támogatási programba, vagy különben a jövő héttől megkezdik az országos sztrájknak a szervezését. Ugye itt demonstrációkról van szó, útblokádokról. Ilyenre példát láttunk már egyébként januárban is, annak láttuk a kikényszerítő erejét."