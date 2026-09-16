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A közbiztonság alapvető polgári érték, amely minden budapesti lakosnak jár

A téma kapcsán Szécsényi Dániel, a Fidesz fővárosi képviselője volt a Napindító vendége.

  • Napindító
  • 4 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A Fidesz fővárosi frakciója kiemelten a közbiztonság, a közlekedés és a köztisztaság helyzetével foglalkozik Budapesten. „A közbiztonság alapvető polgári érték, amely minden budapesti lakosnak jár.” Fontos foglalkozni a közterületek romló állapotával és a lakosság biztonságérzetének csökkenésével. Egy olyan javaslatcsomagot vittünk a Közgyűlés elé, amely a fővárosi traffipaxbevételek egy részéből egy „Budapest-pótlékot” finanszírozna. Ezzel közvetlenül támogatnák a közterületi járőrszolgálatot teljesítő rendőröket, hogy látványosabb és hatékonyabb legyen a jelenlét az utcákon.

 

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