A Fidesz fővárosi frakciója kiemelten a közbiztonság, a közlekedés és a köztisztaság helyzetével foglalkozik Budapesten. „A közbiztonság alapvető polgári érték, amely minden budapesti lakosnak jár.” Fontos foglalkozni a közterületek romló állapotával és a lakosság biztonságérzetének csökkenésével. Egy olyan javaslatcsomagot vittünk a Közgyűlés elé, amely a fővárosi traffipaxbevételek egy részéből egy „Budapest-pótlékot” finanszírozna. Ezzel közvetlenül támogatnák a közterületi járőrszolgálatot teljesítő rendőröket, hogy látványosabb és hatékonyabb legyen a jelenlét az utcákon.