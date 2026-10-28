Panyi Miklós a Tisza-kormány költségvetésének veszteseiről tartott sajtótájékoztatót
A Fidesz országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tartott, amelyben ismertette az Otthon Start Program kivezetésének a következményeit.
A képviselő szerint egyértelműen szűkült azoknak a köre, akik új lakáshoz tudnak jutni, hiszen az Otthon Start helyett bevezetett Wekerle Plusz Program számos változtatását tartalmaz.
Ezek egyike a használt lakások vásárlására vonatkozik, amely esetében az új programban már nem három, hanem öt százalékos hitel igényelhető csak. Emellett ráadásul életkori kikötés is szerepel, amit az előző polgári kormány nem véletlenül nem alkalmazott.