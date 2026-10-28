Szoros verseny Izraelben: Netanjahu előtt nyílhat meg az út a kormányalakításhoz

Lezárult a parlamenti választás Izraelben, a szavazatok 84%-át már megszámolták. A friss adatok szerint Benjamin Netanjahu pártszövetsége 54 mandátumra számíthat. Az ellenzéki Eisenkot-koalíciónak 49 képviselői helyet valószínűsítenek. Az arab pártok összesen 17 mandátumot szerezhetnek. A többséghez legalább 61 képviselő kell. Mihálovics Zoltán politológus a HírTV-nek elmondta, jelen állás szerint az a valószínű, hogy ismét Benjamin Netanjahu alakíthat kormányt.