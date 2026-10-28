Politikai patthelyzet alakulhat ki Izraelben

A tel-avivi tőzsdén a részvényárak esnek, a sékel pedig gyengül, mivel a választások első eredményei arra utalnak, hogy politikai patthelyzet alakult ki a következő kormány megalakítását és a jövőbeli gazdaságpolitika lehetséges irányát illetően. „Politikai bizonytalanság uralkodik, mivel a befektetők a végleges választási eredményekre várnak, és egyelőre nincs egyértelmű iránymutatás a következő kormány összetételét illetően” – nyilatkozta Ronen Menahem, a Mizrahi Tefahot Bank vezető piaci közgazdásza a The Times of Israelnek. „A befektetők egy stabil koalíciót várnak, amely képes lesz a fiskális politikát irányítani és olyan költségvetési prioritásokat meghatározni, amelyek támogatják a gazdasági növekedést.”