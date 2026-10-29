Euró Magyarországon: új dátumot mondott az amerikai hitelminősítő

Magyarország 2029-ben csatlakozhat az euró előszobájának nevezett ERM II árfolyam-mechanizmushoz, az eurót pedig leghamarabb 2032-ben vezetheti be – ismertette a Bloomberg a Fitch Ratings friss értékelését. A nemzetközi hitelminősítő szerint az euróbevezetés egyik legnagyobb akadálya a költségvetés rendbetétele.

Új dátum az euró bevezetésére (Forrás: HírTV)

Mikor jöhet az euró?

Magyarország számára az euró bevezetése egyszerre hozna gazdasági előnyöket és a gazdaságpolitikai mozgástér elvesztését. Nincs egyetértés a közgazdászok között, hogy a csatlakozás mikor lenne optimális, ennek megítélése nagymértékben függ a gazdaság aktuális állapotától és a felkészültség szintjétől.