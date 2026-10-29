Az Egyesült Királyság védelmi minisztere, Wes Streeting Varsóban arról beszélt, hogy a NATO-nak fel kell készülnie egy háborúra Oroszországgal. Szerinte a NATO-nak nem szándéka konfliktust kezdeményezni, továbbra is védelmi szövetség, viszont az orosz fenyegetést elrettentéssel lehet ellensúlyozni. Aláírták a Varsói Védelmi Tervet, amelynek értelmében „a két nemzet a tengeren, szárazföldön, légi közlekedésben, kiberbiztonságban és iparban együttműködik majd a biztonság és az elrettentés megerősítése érdekében Európa keleti szárnyán”.

Háborúra készül Oroszországgal a NATO? (Forrás: HírTV)

Sorkatonaság a háború árnyékában

Európában a sorkatonai szolgálat legalább tíz tagállamban van érvényben, köztük Ausztriában, Cipruson, Dániában és Észtországban. A Németországban élő 18 éves német férfiaknak kötelező regisztráción kell átesniük, és nyilatkozhatnak a teljes körű katonai szolgálat iránti érdeklődésükről. Más NATO-tagállamokban nem sorkatonák szolgálnak, de van hivatásos hadseregük.

Albánia,

Csehország,

Magyarország,

Olaszország,

Luxemburg,

Montenegró,

Észak-Macedónia,

Portugália,

Szlovákia,

Szlovénia és

Spanyolország

is rendelkezik hivatásos hadsereggel.