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Háborúra készül Oroszországgal a NATO?

Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő a Napindítóban.

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Az Egyesült Királyság védelmi minisztere, Wes Streeting Varsóban arról beszélt, hogy a NATO-nak fel kell készülnie egy háborúra Oroszországgal. Szerinte a NATO-nak nem szándéka konfliktust kezdeményezni, továbbra is védelmi szövetség, viszont az orosz fenyegetést elrettentéssel lehet ellensúlyozni. Aláírták a Varsói Védelmi Tervet, amelynek értelmében „a két nemzet a tengeren, szárazföldön, légi közlekedésben, kiberbiztonságban és iparban együttműködik majd a biztonság és az elrettentés megerősítése érdekében Európa keleti szárnyán”.

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Háborúra készül Oroszországgal a NATO? (Forrás: HírTV)

Sorkatonaság a háború árnyékában

Európában a sorkatonai szolgálat legalább tíz tagállamban van érvényben, köztük Ausztriában, Cipruson, Dániában és Észtországban. A Németországban élő 18 éves német férfiaknak kötelező regisztráción kell átesniük, és nyilatkozhatnak a teljes körű katonai szolgálat iránti érdeklődésükről. Más NATO-tagállamokban nem sorkatonák szolgálnak, de van hivatásos hadseregük.

  • Albánia,
  • Csehország,
  • Magyarország,
  • Olaszország,
  • Luxemburg,
  • Montenegró,
  • Észak-Macedónia,
  • Portugália,
  • Szlovákia,
  • Szlovénia és
  • Spanyolország

is rendelkezik hivatásos hadsereggel.

 

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