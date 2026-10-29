Magyarország gazdag természetes vizekben, folyókban és tavakban, ami nemcsak sportolásra, hanem aktív kikapcsolódásra is kiváló lehetőséget kínál. Az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek a hazai víziturizmusban: új megállóhelyek, vízitúraközpontok és korszerű szolgáltatások segítik a túrázókat.

Új vízitúraközpontok létesülnek Magyarországon (Forrás: HírTV)

A vízitúra mint kikapcsolódás

A cél, hogy a vízitúrázás ne csupán a gyakorlott evezősök kiváltsága legyen, hanem egyre több család és kezdő számára is elérhető kikapcsolódási formává váljon. Milyen fejlesztések várhatók a következő években? Mely térségek kerülhetnek a középpontba? Hogyan válhat Magyarország még vonzóbb víziturisztikai célponttá?