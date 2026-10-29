Nem mindennapi látvány: jávorszarvas tűnt fel Magyarországon

Nem minden nap találkozik az ember egy jávorszarvassal, pláne nem a városi forgalomban. Az északi országokban megszokott az ilyen látvány, nálunk viszont egyáltalán nem. A Svédországban és Norvégiában honos szarvasfaj vándorlási szokásairól és az emberhez való alkalmazkodásáról Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője beszélt.

A jávorszarvas a szarvasfélék legnagyobb termetű képviselője. A bikák széles, lapátszerű agancsot növesztenek, hosszú lábaik pedig a mocsaras, nehezen járható területeken is segítik a mozgásukat. Egy ekkora állatnak komoly távolságok megtétele sem jelent feltétlenül akadályt. A faj története Magyarországon ráadásul jóval régebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk.

A debreceni észlelés előtt október elején Nyírszőlős közelében is láttak egy jávorszarvast. Felmerült tehát, hogy ugyanaz az állat tűnt fel két különböző helyen. Biztosat azonban egyelőre nem lehet tudni.