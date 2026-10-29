Fordulat a lakáspiacon: vége az Otthon startnak, jön a Wekerle Plusz

A magyar lakáspiacon az Otthon start programot felváltja a Wekerle Plusz konstrukció. A változások sok lakásvásárlót érinthetik kedvezőtlenül. A használt ingatlanokra felvehető támogatott hitel kamata három helyett öt százalék, negyvenöt év fölött már nem lehet igényelni a kedvezményes kölcsönt, és ötéves bentlakási kötelezettséget is előírnak.

Fordulat a lakáspiacon (Forrás: HírTV)

Fordulat a lakáspiacon

Kik kerülhetnek nehezebb helyzetbe, és milyen következményekkel járhat a lakáspolitikai fordulat? Erről beszélt Panyi Miklós országgyűlési képviselő, az Otthon start program korábbi kidolgozója a Hír TV Napindító című műsorában.