Ismét felbukkant Orbán Anita neve az amerikai külügyminiszter naptárában

Csütörtökre ismét felbukkant Orbán Anita neve az amerikai külügyminiszter hivatalos naptárában: Marco Rubio a tervek szerint — magyar idő szerint — ma délután fogadja magyar hivatali kollégáját. A programban az áll, a találkozón két amerikai államtitkár is részt vesz, illetve együttműködési megállapodásokat, köztük egy energetikai egyetértési memorandumot is aláírnak a felek – írja a Magyar Nemzet.

A magyar külügyminiszternek két napot kellett várnia arra, hogy az eredetileg keddre meghirdetett, majd elhalasztott tárgyalás új időpontot kapjon.