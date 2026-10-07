Duplájára emeli a KATA havi adóját a Tisza-kormány

A Tisza Párt elnöke több esetben is azt hangoztatta, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz. Egy éve a párt kötcsei fórumán Magyar Péter az adók csökkentését lengette be, de az adócsökkentés mellett a katásokról is beszélt. Ehhez képest Magyar Péter kedden bejelentette, hogy a duplájára emelik a KATA havi adóját.

Akik eddig is katásként adóztak, azok egy jelentős emelkedést fognak tapasztalni – jelentette ki a Világgazdaság szakújságírója. A kormány ismét becsapta az embereket, ugyanis a kampányban szó sem volt adóemelésekről – jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője. Panyi Miklós elmondta: azzal, hogy a kabinet a duplájára emeli a KATA havi adózását, a kisvállalkozók ismét elhagyhatják a KATA adózási rendszerét. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátja a terveket, amelyeket október 14-ig lehet véleményezni.