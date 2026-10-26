Musk szerint Ukrajna megszegte a Starlink felhasználási feltételeit

Ukrajna megsértette a Starlink használatára vonatkozó feltételeket - ezzel indokolta a műholdas rendszer korlátozását Elon Musk. A milliárdos üzletember szerint támadó dróncsapások végrehajtására használta a Starlinket az ukrán hadsereg, emiatt lassították le a szolgáltatás sebességét.

Volodimir Zelenszkij technológiai tanácsadója úgy reagált: 2026 telétől kezdve minden Starlink terminál sebessége Ukrajna területén 70-90 km/h sebességre van korlátozva, Oroszország területén pedig egyáltalán nem működnek, így azokat nem használhatják a mélységi és középtávú csapásokhoz. A szolgáltatás sebességét szombatra helyreállították.

Volodimir Zelenszkij közölte, hogy a drónok ismét megfelelő sebességgel repülnek, majd köszönetet mondott az amerikai kongresszus tagjainak és más közreműködőknek a közreműködésért.