Szerbia: Alexandar Vucsics elismerte pártja vereségét

Lezárult a parlamenti választás Szerbiában, Alexandar Vucsics elismerte pártja vereségét. Az Egyesült Szerbia kevesebb mint 40%-ot szerzett, a győztes Egyetemista Lista több mint 53%-ot és kétmillió kétszázezer szavazatot kapott. A többséghez 126 mandátum szükséges, Alexandar Vucsics már vasárnap éjszaka arról beszélt, hogy az Egyetemisták 135 vagy akár 140 mandátumot is szerezhetnek, így önállóan tudnak majd kormányt alakítani. A nemzeti kisebbségek képviseletében a Vajdasági Magyar Szövetség három helyet szerzett meg. Radomir Sajcsics az egyetemisták képviselőjelöltje a politikai változás lehetőségeként értékelte a választást. A mozgalom kampányban a közintézmények megerősítését, a korrupció visszaszorítását és a demokratikus folyamatokba vetett bizalom helyreállítását tűzte ki célul.

Ursula von der Leyen gratulált az egyetemistáknak, az Európai Bizottság elnöke szerint készen állnak arra, hogy támogassák a jogállamiság, a médiaszabadság, a korrupció elleni küzdelem terén tervezett reformokat. Alexandar Vucsics szerint a választás egy olyan forradalom igazolása volt, amelyet különböző európai országok, valamint az általa „mélyállamnak” nevezett amerikai hatalmi körök támogatásával hajtottak végre. A volt szerb államfő állítása szerint ezek a körök Donald Trump elnök ellenfelei. A politikus hozzátette: "most majd elhagy minket néhány üzletember, de a szervezetünk nagyon szilárd, küzdeni fogunk és megmutatjuk mit jelent ellenzékben lenni”.