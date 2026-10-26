Magyarázkodnia kellett Juhász Péternek a webshopjában árult pólók miatt

Bocsánatkérésre kényszerült Juhász Péter politikai influenszer azért, mert webshopjában Semjén Zsoltra emlékeztető sziluettel árul pólókat, amire azt írták, hogy ki az a Zsolti bácsi? Az együtt volt politikusa az egyik leghangosabb hirdetője annak az álhír botránynak, amelyben magas rangú korábbi kormánypárti politikusról állították, hogy állítólagos pedofil bűncselekményt követett el.

A Tisza Párt az egyik legfontosabb kampánytémájává tette az álhírt.