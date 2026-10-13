Orbán Viktor szerint a Tisza-kormány adóemelésekre építi gazdaságpolitikáját

A KATA duplájára emelése nemcsak a 138 ezer érintettnek jelentős teher, hanem a családjuknak is – jelentette ki Orbán Viktor a Bayer Show-ban. A Fidesz elnöke szerint nincs is jelentősége annak, hogy mit mond a jelenlegi miniszterelnök, hiszen adócsökkentésről beszélnek, miközben adót emelnek. A volt kormányfő hozzátette: a Tisza-kormány baloldali gazdaságpolitikát folytat, amelynek jellemzője az adók emelése.

A Fidesz elnöke szerint nincs semmi jelentősége annak, hogy mit mond Magyar Péter, mert össze-vissza beszél. Úgy fogalmazott, hogy az egyik nap ezt mondja, másnap az ellenkezőjét.