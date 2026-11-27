Nem hallgatta meg a beruházási és közlekedési minisztert a közlekedési és beruházási bizottság. Az ülés tiszás elnöke közölte: amíg a vizsgálat tart a mezőkövesdi vasúti tragédia ügyében, nem idézik be Vitézy Dávidot.

A rendkívüli meghallgatást kezdeményező fideszes képviselő szerint ugyanúgy hallgatnak ebben az ügyben is, mint az ügynökaktáknál. Nagy Bálint hozzátette: csakúgy, mint a miniszter, lapít a szakbizottság is.