Felvette a kamera, ahogy őzzel ütközik egy rendőrautó
Az esetről a Veszprém megyei rendőrség számolt be.
Őzzel ütköztek a Veszprém megyei rendőrök az egyik éjszaka – számolt be az esetről a Veol.
Sajnos a napokban kollégáink sem tudtak elkerülni egy őzzel való ütközést
– írta közösségi oldalán a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. Hozzátették: az eset is jól mutatja, hogy a vadak váratlanul, akár lakott területek közelében is felbukkanhatnak, ezért mindig legyünk körültekintők az utakon.
Mit lehet tenni, ha őz ugrik az autó elé?
Bármikor előfordulhat, hogy egy vadállat hirtelen az úttestre ugrik. A rendőrség ilyen esetekre több tanácsot is megosztott:
- Vezessünk a körülményeknek megfelelő sebességgel, így több időnk marad reagálni a váratlan helyzetekre.
- Figyeljük a vadveszélyt jelző táblákat, ezeken a szakaszokon bármikor megjelenhet egy állat.
- Számítsunk több állatra. Ha egy vadat látunk, lassítsunk, és figyeljük az út környezetét is.
- Éjszaka és hajnalban legyünk különösen körültekintők, a rosszabb látási viszonyok tovább növelhetik a balesetveszélyt.
- Vad felbukkanásakor fékezzünk határozottan, de ne rántsuk félre a kormányt. A hirtelen kormánymozdulat miatt elveszíthetjük az uralmat a jármű felett vagy áttérhetünk a szembejövő sávba.