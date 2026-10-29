Felvette a kamera, ahogy őzzel ütközik egy rendőrautó

Őzzel ütköztek a Veszprém megyei rendőrök az egyik éjszaka – számolt be az esetről a Veol.

Őzzel ütközött egy rendőrautó – képünk illusztráció (Forrás: Facebook)

Sajnos a napokban kollégáink sem tudtak elkerülni egy őzzel való ütközést

– írta közösségi oldalán a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. Hozzátették: az eset is jól mutatja, hogy a vadak váratlanul, akár lakott területek közelében is felbukkanhatnak, ezért mindig legyünk körültekintők az utakon.

Mit lehet tenni, ha őz ugrik az autó elé?

Bármikor előfordulhat, hogy egy vadállat hirtelen az úttestre ugrik. A rendőrség ilyen esetekre több tanácsot is megosztott: