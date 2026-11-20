Összesen 246 módosító indítványt nyújtottak be a 2027-es költségvetési törvényjavaslathoz. A kormánypárti és az ellenzéki képviselők egyaránt jelentős átcsoportosításokat kezdeményeztek: míg a Tisza további kiadáscsökkentést sürget, addig a Fidesz és a KDNP többek között új családtámogatási és nyugdíjintézkedéseket javasol.

Három napon át, összesen mintegy 30 órában vitáztak a képviselők az Országgyűlésben a jövő évi költségvetés tervezetéről. A pénzügyminiszter az igazságosság és a fejlődés költségvetéseként jellemezte a javaslatot, az ellenzéki felszólalók azonban a tervezett adóváltoztatásokat bírálták. Állításuk szerint 26 új adónem vagy adóemelés érintheti elsősorban a vállalkozásokat, veszélyeztetve a munkahelyeket.

A csütörtök délutáni határidőig beérkezett 246 módosító indítvány közül a legtöbb az ellenzéki pártoktól származik. Ezek több százmilliárd forintos átcsoportosítást irányoznának elő. A Tisza ezzel szemben tovább csökkentené a tervezett kiadásokat, többek között az akkumulátorgyártás, valamint két kutatóintézet támogatásának mérséklésével.

A Fidesz és a KDNP javaslatai között kiemelt helyen szerepel a 40 év feletti, több gyermeket nevelő édesanyák személyi jövedelemadó-mentességének bevezetése, valamint a családi adókedvezmény korlátozásának eltörlése. Emellett a 14. havi nyugdíj második részletének kifizetését is kezdeményezik.

A Mi Hazánk a Nők 40 mintájára a férfiak számára is lehetővé tenné a korábbi nyugdíjba vonulást. Az ellenzéki módosító javaslatok emellett számos helyi fejlesztést is érintenek: útépítésekre, iskolaépítésekre, mentőállomások korszerűsítésére, szennyvízelvezetési beruházásokra és idősotthonok létesítésére kérnek további forrásokat.

A 2027-es költségvetés végleges elfogadására várhatóan decemberben kerülhet sor.