Egyértelmű biztonsági garanciákra van szüksége Ukrajnának, amennyiben nem lehet NATO-tag – erről beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Berlinben.

A Hajlandók Koalíciójának találkozóján megerősítették, hogy továbbra is minden lehetséges eszközzel támogatják Ukrajnát.

A vezetők üdvözölték a koalíció Lengyelországban zajló hadgyakorlatát, amelynek megjelölt célja, hogy felkészüljenek egy háború utáni ukrajnai misszióra.

Az amerikai elnök különmegbízottja úgy nyilatkozott, hogy Oroszország „elfogadhatónak tartja” az Ukrajna számára nyújtandó, NATO-típusú biztonsági garanciákat, azonban szerinte az 5. cikkelyhez hasonló biztosíték nem jár automatikusan Kijevnek.

A berlini találkozón megerősítették, hogy az orosz vagyoneszközök befagyasztva maradnak mindaddig, amíg Oroszország le nem zárja a konfliktust, és nem kártalanítja Ukrajnát a háború okozta károkért. Arról nincsenek részletek, hogyan akarják majd rákényszeríteni az oroszokat a jóvátétel megfizetésére.