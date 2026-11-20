A férfi édesapja a 112-es segélyhívón tett bejelentést, miután fia engedélye nélkül, ráadásul ittasan hajtott el az autójával. A rendőrök azonnal megkezdték a keresést, és mindössze húsz perccel később Szeghalmon, a Tildy Zoltán utcában meg is állították a járművet.

Az alkoholszondás vizsgálat igazolta, hogy a 31 éves férfi ittasan vezetett. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a Szeghalmi Járásbíróság korábban cserbenhagyás miatt három évre eltiltotta a járművezetéstől.

Az eset jól példázza, hogy a közlekedési szabályok tudatos megszegése milyen súlyos következményekkel járhat. A férfi nemcsak alkoholos befolyásoltság alatt ült volán mögé, hanem a bírósági eltiltás ellenére vezetett, ráadásul az autót tulajdonosa engedélye nélkül vitte el.

A rendőrség gyors intézkedésének és az édesapa felelős bejelentésének köszönhetően a férfit rövid időn belül elfogták. Az ügyben jármű önkényes elvétele, járművezetés ittas állapotban, valamint járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, a férfit pedig őrizetbe vették.

Az eset tanulsága, hogy a közlekedési szabályok és a bírósági döntések figyelmen kívül hagyása nemcsak jogi következményekkel járhat, hanem mások életét és testi épségét is veszélyeztetheti. Az esetről a Békés megyei hírportál, a BEOL.hu számolt be.