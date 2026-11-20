November 20-án ismét folytatódik a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára jelentkezők meghallgatása. A tisztségre összesen 27-en pályáztak, közülük azonban a pályázatokat elbíráló Független Közmédia Testület mindössze 14 jelentkező dokumentációját nyilvánította érvényesnek.

A pénteki meghallgatáson több ismert médiavezető és médiaszakember is bemutatkozik. A pályázók között van a Danubius Rádió és az Origo korábbi vezérigazgatója, Szabó Stein Imre, az RTL egykori kommunikációs vezetője, valamint Pusztai Ferenc filmproducer is.

Nagy Navarro Balázs pályázatát is elutasították

A pályázók között volt Nagy Navarro Balázs, a közmédia egykori munkatársa és szervezeti vezetője is, akinek a jelentkezését azonban érvénytelennek minősítették.

Nagy Navarro korábban hónapokon keresztül tiltakozott a közmédia székháza előtt, és éhségsztrájkba is kezdett. Akkor a tisztességes tájékoztatásért emelte fel a szavát.

A pályázatát arra hivatkozva utasították el, hogy nem rendelkezik az előírt tízéves vezetői tapasztalattal. A döntést személyes sérelemként élte meg, ugyanakkor hangsúlyozta: nem az okoz számára csalódást, hogy nem ő lesz a közmédia vezérigazgatója, hanem az, hogy formai indokokra hivatkozva nem kapott lehetőséget álláspontja bemutatására.

Mint fogalmazott, nem a pályázat tartalmi értékeléséről van szó, hanem arról, hogy formai okokból elzárják az embert attól, hogy valóban elmondhassa a véleményét.

Újabb 108 dolgozót bocsátottak el

Mindeközben a közmédiában zajló létszámleépítés sem állt le. A héten újabb 108 munkavállalótól vált meg a vezetőség.

A Magyar Nemzet információi szerint az érintett dolgozók tevékenységét a vezetőség úgy ítélte meg, hogy az propagandacélokat szolgált. A lap egyik forrása arról is beszámolt, hogy a munkaviszonyok megszüntetése előtt listázhatták az érintett munkavállalókat.

A mostani elbocsátásokkal tovább folytatódik a közmédiát érintő személyi változások sorozata, miközben a vezérigazgatói posztról szóló döntésre is várni kell.