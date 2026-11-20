Az eltelt idő Orbán Viktor igazolta – jelentette ki Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaságban kormányzó Független Szociáldemokrata Párt elnöke.

Az október 4-i választáson győztes politikus a Hír TV-nek adott exkluzív interjúban arról beszélt, hogy pártja 24 éve irányítja az országot, programjuk pedig a béke és szuverenitás megőrzése, ami számos ponton rokonságot mutat a korábbi magyar kormány politikájával.

Milorad Dodik azt mondta: tiszteletben tartja a magyar emberek döntését, azonban csalódott az áprilisi országgyűlési választások eredménye miatt.

A teljes interjút a déli hírösszefoglaló után adja le a Hír TV.