Több tízezer név nyilvános, de az egykori hálózat nagy részéről hiányoznak az iratok

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala új szakaszba lépett: a Nyitottaktak.hu oldalon a kommunista állambiztonság nyilvántartásai kereshetők. Az állambiztonsági iratok közel 60 ezer név megismerését teszik lehetővé, noha a levéltár becslése szerint ennél jóval nagyobb volt az egykori hálózat. A fennmaradt dokumentumok hiányosságai miatt azonban nem minden érintett múltja rekonstruálható. HírTV-előzmény.

Nyilvánosság és személyiségi jogok

Az ügynökakták kereshető adatbázisa egyszerre szolgálja a múlt megismerését és vet fel adatvédelmi kérdéseket. A személyes adatok védelme érdekében bizonyos érzékeny információkat kitakarnak. Magyar Péter miniszterelnök a lehetséges családi traumákra figyelmeztetett, a kormány pedig szakértői testületet hozott létre a társadalmi feldolgozás támogatására. Az iratok értelmezésénél döntő különbség van a nyilvántartásba vétel és a bizonyított együttműködés között. A Telex részletes háttérelemzése.