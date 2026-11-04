Nem bénítja meg Trumpot az osztott kormányzás: ezért maradhat erős az elnöki hatalom

Az Amerikai Egyesült Államoknak nem újdonság az osztott kormányzás, sőt a választási rendszer úgy lett kitalálva, hogy kompromisszumra kényszeríti a pártokat - mutatott rá az Amerika-szakértő. Mártonffy Balázs, az NKE Amerikai Kutatóintézetének vezetője a Napindító című műsorunkban arról beszélt, hogy az amerikai elnök Kongresszus nélküli hatalma leginkább a külpolitikában ölt testet.

A szakértő felhívta a figyelmet: a demokraták ezután sem rendelkeznek kétharmaddal egyik házban sem az amerikai elnök által kilátásba helyezett vétók felülírásához.