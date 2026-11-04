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Köő Artúr: Társadalmi feszültséget idézhet elő az ügynökakták megismerése

Mától nyilvánosak az egykori állambiztonsági iratok.

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Bár mától kezdve nyilvánosak az ügynökakták, és várhatóan sokkal nagyobb tömeg keres rá különféle személyekre, de látni kell, hogy a levéltári keresés biztosítva volt eddig is – mondta a Hír TV-nek Köő Artúr történész az állambiztonsági iratok megnyitása kapcsán. Hozzátette: tekintettel arra, hogy ez nagyobb társadalmi kíváncsiságot eredményez, számolni kell azzal is, hogy lesznek felületes állítások, ami okozhat némi társadalmi feszültséget.

 

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