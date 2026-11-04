Köő Artúr: Társadalmi feszültséget idézhet elő az ügynökakták megismerése
Mától nyilvánosak az egykori állambiztonsági iratok.
Bár mától kezdve nyilvánosak az ügynökakták, és várhatóan sokkal nagyobb tömeg keres rá különféle személyekre, de látni kell, hogy a levéltári keresés biztosítva volt eddig is – mondta a Hír TV-nek Köő Artúr történész az állambiztonsági iratok megnyitása kapcsán. Hozzátette: tekintettel arra, hogy ez nagyobb társadalmi kíváncsiságot eredményez, számolni kell azzal is, hogy lesznek felületes állítások, ami okozhat némi társadalmi feszültséget.