Köő Artúr: Társadalmi feszültséget idézhet elő az ügynökakták megismerése

Bár mától kezdve nyilvánosak az ügynökakták, és várhatóan sokkal nagyobb tömeg keres rá különféle személyekre, de látni kell, hogy a levéltári keresés biztosítva volt eddig is – mondta a Hír TV-nek Köő Artúr történész az állambiztonsági iratok megnyitása kapcsán. Hozzátette: tekintettel arra, hogy ez nagyobb társadalmi kíváncsiságot eredményez, számolni kell azzal is, hogy lesznek felületes állítások, ami okozhat némi társadalmi feszültséget.