Lengyelország a politikai szakadék szélén? Tusk és Nawrocki között kiéleződött a konfliktus

Tovább mélyül az alkotmányos válság Lengyelországban. Donald Tusk kormánya és Karol Nawrocki államfő egymást vádolja az alkotmányos rend megsértésével. Az Alkotmánybíróság irányítása körül az elmúlt napokban súlyos konfliktus és hatalmi harc alakult ki, miután eltávolították a testület elnökét és helyettesét. Az intézmény épülete előtt öt napja tüntetnek az ellenzéki szimpatizánsok.

Kapcsoltunk Varsóba, ahol ott volt tudósítónk, Bugnyár Zoltán.