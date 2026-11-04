Ügynökakták: miért éppen a költségvetési vita idején nyitották meg őket?

Az ügynökakták megnyitása kapcsán Takács Péter azt állítja, hogy Magyar Péter kormánya a 2027-es költségvetés körüli elégedetlenséget próbálja háttérbe szorítani. A Fidesz képviselője az elmaradó béremelések ügyét emelte ki. A politikai figyelemelterelés vádja mellett a nyilvánosságra hozatal társadalmi következményeit is kifogásolta. A HírTV kapcsolódó beszámolója.

Három ellenzéki álláspont, eltérő kifogások

A KDNP kritikája az időzítést és a társadalmi következményeket is érinti. A Mi Hazánk ügynökaktákkal kapcsolatos álláspontja szerint a nyilvánosság továbbra is hiányos, mert számos irat nem került levéltárba. A kormány a történelmi igazságtételt hangsúlyozza, és tagadja, hogy az intézkedés célja a társadalom megosztása lenne. A vita egyik kérdése, hogy az iratok megnyitása mellett milyen figyelem jut a költségvetés hatásainak megvitatására. A parlamenti álláspontok összefoglalója.