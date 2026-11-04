Megnyíltak az ügynökakták, de az utcán sokan azt sem tudták, mik azok

Az ügynökakták nyilvánosságra kerüléséről kérdezte az embereket a HírTV. A Tisza-kormány döntése sok megkérdezett számára újdonságot jelentett. Volt, aki a kommunista múlt feltárását fontosnak tartotta, és már saját családja történetét is kutatta. Mások az állambiztonsági iratok közzétételétől újabb konfliktusokat várnak. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala ezért nemcsak történelmi, hanem társadalmi kérdés is. A HírTV az adatközlés jogi kockázatait is bemutatta.

Mit bizonyítanak a nyilvánosságra került dokumentumok?

Az ügynökakták kereshető adatbázisa nem ad teljes képet az egykori állambiztonsági hálózatról. A dokumentumok egy része megsemmisült, és a fennmaradt nyilvántartások között is lehetnek pontatlanságok. A társadalmi feszültségek elkerüléséhez ezért különösen fontos az iratok körültekintő értelmezése. A történelmi igazságtétel ugyanis nem csupán a nevek megismeréséről, hanem az egyéni történetek megértéséről is szól. Az állambiztonsági dokumentumok ismertetése a Telexen.