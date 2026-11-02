Takács Péter szerint érezhető az elégedetlenség a csonka béremelések kapcsán

A volt egészségügyi államtitkár a Napindító vendégeként emlékeztetett rá, hogy nemrég Magyar Péter miniszterelnök azt tanácsolta a Hír TV riporterének, hogy ne a közösségi médiás bejegyzéseiből kérjék számon ígéreteit. Takács Péter szerint ugyanakkor az emberek is emlékeznek azokra a számokra, amelyeket a Tisza-kormány a béremelések kapcsán hangoztatott, a csalódottság pedig érezhető, főként az egészségügyi dolgozók között.