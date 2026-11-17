Öt európai ország az elutasított menedékkérőket ruandai, úgynevezett "visszatérési központokba" küldené.

Németország, Ausztria, Hollandia, Dánia és Görögország egy bécsi sajtótájékoztatón ismertette a tervet. A dán miniszterelnök sorsfordító jelentőségűnek nevezte a lépést.

Az osztrák kancellár jelezte, hogy az első "visszatérési központot" 2027-ben közösen nyitnák meg. A ruandai belügyminiszter ismertette: a partnerség keretében az érkezők vagy beilleszkednek a ruandai társadalomba, vagy önként visszatérnek származási országukba.

A témában kapcsoltuk Dócza Edithet, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét.