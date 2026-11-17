Öt európai ország Ruandába küldené az elutasított menedékkérőket
Új migrációs megoldás.
Öt európai ország az elutasított menedékkérőket ruandai, úgynevezett "visszatérési központokba" küldené.
Németország, Ausztria, Hollandia, Dánia és Görögország egy bécsi sajtótájékoztatón ismertette a tervet. A dán miniszterelnök sorsfordító jelentőségűnek nevezte a lépést.
Az osztrák kancellár jelezte, hogy az első "visszatérési központot" 2027-ben közösen nyitnák meg. A ruandai belügyminiszter ismertette: a partnerség keretében az érkezők vagy beilleszkednek a ruandai társadalomba, vagy önként visszatérnek származási országukba.
A témában kapcsoltuk Dócza Edithet, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét.