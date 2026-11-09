Azbesztszennyezés miatt aggódnak a szülők egy gyömrői iskola közelében

Azbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak a Gyömrői Fekete István Általános Iskola közelében. A területre megtiltották a belépést, lezárták és geotextillel letakarták. A szülők pedig petíciót indítottak, amiben további méréseket követelnek, hogy kiderüljön, a környező telkek is szennyezettek-e.

Az önkormányzat mindeközben a veszélyes építőanyag mielőbbi elszállítását követeli. Amennyiben nem tudnak megegyezni a Magyar Közúttal, a városvezetés saját hatáskörben intézi el.

Kisberk Szabolcs Gyömrő polgármestere arról számolt be, hogy összesen kilenc helyszínen vettek mintát, és csak azon az úton mutatták ki az egészségre meglehetősen ártalmas anyagot, amelyik az iskolához vezet.

A helyszínről Papp-Laib Marcell tudósított.