Megdrágulhat a lakásvásárlás: a használt ingatlanok vevői járhatnak rosszul

Jelentősen megdrágulhat a használt lakások hitelből történő megvásárlása a Wekerle Plusz bevezetésével-hívja fel a figyelmet a Világgazdaság. Az Otthon Start helyébe lépő új konstrukció ugyanis a használt ingatlanoknál 3-ról 5 százalékra emeli a támogatott kamatot, miközben a lakáshitelek közel 80 százalékát ilyen lakások vásárlására fordítják.

A drágulás miatt sokan kisebb hitelt vehetnek fel, olcsóbb ingatlant kereshetnek, vagy akár el is halaszthatják a lakásvásárlást. Mindez a teljes a lakáshitelpiac keresletét is visszafoghatja.

A témában Hecker Flóriánt, a Világgazdaság újságíróját kérdeztük.