Néhány centi hó esett a fővárosban, de ez máris problémákat okozott. A Hegyvidéken például a BKK több járata sem tudott közlekedni. A budai oldalon még egy busz is elakadt a havazásban.

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője szerint megint nem sikerült a fővárosnak felkészülni a havazásra. Szepesfalvy Anna elmondta: annak ellenére, hogy a főpolgármester azt állította, hogy készen áll a város a télre, nem tudják ellátni a szükséges feladatokat.