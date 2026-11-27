Különleges módon tiszteleg Bujtor István emléke előtt Balatonszemes: a Latinovits Zoltán Művelődési Ház színházterme felveszi a legendás színművész nevét. A két testvér emlékét így ezentúl egyazon kulturális intézmény őrzi azon a településen, amelyhez gyermekkoruktól kezdve szoros szálak fűzték őket, és ahol mindketten örök nyugalomra leltek. A névadó ünnepségen Bujtor István fia, Bujtor Balázs hegedűművész is részt vesz.

A három testvér, Latinovits Zoltán, Bujtor István és Frenreisz Károly a híres vendéglős, Gundel Károly unokái, a család balatonszemesi nyaralójában töltötték gyermekkoruk nyarait. Bujtor István később hatszoros magyar bajnok lett vitorlázásban, a Balaton iránti szeretete pedig legismertebb filmjeiben is megjelenik.