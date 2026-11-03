Titkos „katonai börtönt” találtak Kijev közelében

Valóságos „katonai börtönre” bukkantak ukrán mentősök egy Kijev közeli településen.

A mentősök „katonai börtönt” találtak Kijev közelében (Forrás: Hír TV)

„Börtön” dezertált katonáknak

Bejelentésre érkeztek egy házhoz, ahol állítólag embereket tartottak fogva. Az épületből négy katonakorú férfit vezettek ki, akik azonnali kórházi kezelésre szorultak. Egy tizennégy éves fiú sokkos állapotban került elő.

Időközben a hírhedt Azov Brigád beismerte, hogy az ő fennhatóságuk alá tartozik a ház. Elmondásuk szerint dezertált katonákat tartottak ott.

A történtekről kárpátaljai tudósítónk, Dunda György számolt be.