Felülvizsgálja a Ferencvárosi Torna Clubbal kötött szponzori megállapodását az MVM. Az energetikai vállalat a Reuters megkeresésére megerősítette, hogy november 26-án egyeztetnek a sportklubbal az együttműködés folytatásáról.

A partnerség még 2018 decemberében kezdődött, és több szakosztály működésére, az utánpótlás-nevelésre, valamint sportlétesítmények névadási jogaira is kiterjedt. A felek 2022 decemberében további négy évre hosszabbították meg a megállapodást.

Az MVM akkori hivatalos közleménye szerint a szponzoráció éves összesített értéke nettó 6,6 millió euró, valamint további 1 milliárd forint volt.

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke korábban egy videóban fejezte ki bizakodását az együttműködés folytatásával kapcsolatban. Mint fogalmazott, reméli, hogy a soron következő egyeztetés a partnerség meghosszabbítását eredményezi, amely szerinte az MVM, a Ferencváros és mindenekelőtt a fiatal sportolók számára is előnyös.

A november 26-i tárgyalás így meghatározó lehet a klub és az energetikai vállalat közötti, évek óta tartó együttműködés jövője szempontjából.