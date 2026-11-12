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Az Isztambuli egyezmény ratifikálását kezdeményezi a kormány

Három fontos változást jelentett be Magyar Péter.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Az Isztambuli egyezmény ratifikálását kezdeményezi a magyar kormány - jelentette be a miniszterelnök. Az egyebek mellett a „társadalmi nem” fogalmának bevezetését is megkövetelő jogszabály-gyűjtemény migrációs szempontból is kötelezettséget ró az azt ratifikáló országra. 

Magyar Péter közösségi videójában arról is beszélt, hogy a magyar kormány emellett módosítja a színhangrendeletet is és megszünteti az esemény utáni tabletta vénykötelességét.

 

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