Varga Judit: Több mint egy évig zsarolt Magyar Péter a titokban készített hangfelvétellel

Több mint egy évig zsarolta a volt igazságügyi minisztert Magyar Péter egy titokban készített hangfelvétellel – mondta Varga Judit a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság szerdai ülésén.

A korábbi tárcavezető a meghallgatásán arról beszélt, hogy folyamatosan fenyegette őt volt férje egy olyan beszélgetéssel, amelyen az úgynevezett Völner–Schadl-ügyről van szó.

Tizennégy hónapot várt Magyar Péter a volt feleségével készített beszélgetés bemutatására. Az ügyészségre vitte be 2024 márciusában azzal, hogy szerinte perdöntő bizonyítékai vannak.

– A 2023 januárja és 2024 márciusa közötti időben valamiért Magyar Péter nem tartotta olyan nagy problémának, hogy van a zsebében ilyen forradalminak számító hangfelvétel. Kérdezem: miért nem tették fel ezeket a kérdéseket egyszer sem 2024. március 26. óta? Hiszen ez is közérdeklődésre számot tartó kérdés, hogy ha valakinek perdöntő bizonyítéka van, miért vár vele ennyit, utána pedig miért csinál úgy, mint hogyha ez egy atombomba lenne? – jegyezte meg bizottsági meghallgatásán Varga Judit.

Az ülésen Balla György, a Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott: Magyar Péter jogász létére úgy akart egy bűncselekményt leleplezni, hogy az állítólagos bizonyíték bemutatásával több mint egy évig várt.