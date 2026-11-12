Leszavazta a Tisza az LMBTQ-zászlók középületekre tűzésének tilalmát. A Mi Hazánk országgyűlési képviselője nyújtott be törvényjavaslatot, hogy a szivárványos zászlót ne tűzhessék ki közintézményekre.

Novák Előd híradónknak elmondta, hogy miután nem fogadták el az indítványt, a polgármesteri hivatalok után akár iskolák és óvodák épületére is kitűzhetik a szivárványos lobogót.

– Normális esetben politikai szervezeteknek, mint amilyen akár az LMBTQ-mozgalom is, nem lenne keresnivalójuk zászló vagy más jelkép formájában a magyar zászlóval akár azonos méretben közintézmények homlokzatain. Mégis gyakorlattá vált, hogy bizonyos polgármesteri hivatalokon megjelent, sőt Karácsony Gergely most már idén először elkezdte fellobogózni az Erzsébet hidat is. Éppen ezért gátat kell vetnünk ennek, és meg kell üzennünk, hogy most már nincs hová hátráljunk, és nincs keresnivalója ezeknek a jelképeknek a közintézményeinken – jelentette ki Novák Előd.