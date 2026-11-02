Szöget rejtett a gyerekeknek osztogatott Halloween-cukorka Gyömrőn
A helyi önkormányzat tájékoztatás szerint október 31-én este a Liget Lakóparkban rendezett Halloween-i eseményen az egyik résztvevő gyermek olyan édességet kapott, amelybe egy szöget rejtettek el.
Kiemelték: a szándékosság sajnos biztosra vehető, ugyanis a csokoládépapírban nem is csokoládé volt, hanem egy tejkaramella, amiben el volt rejtve a szög. Ezt a kislány időben észrevette és nem nyelte le.
Az önkormányzat rendőrségi feljelentést tett az ügyben ismeretlen tettes ellen.
Kisberk Szabolcs, Gyömrő polgármestere a Blikknek elmondta: azóta több jelzés is érkezett, más édességben is veszélyes tárgyat találtak, így legalább már három különálló esetről van tudomásuk a településen.