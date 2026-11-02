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Szöget rejtett a gyerekeknek osztogatott Halloween-cukorka Gyömrőn

A helyi önkormányzat tájékoztatás szerint október 31-én este a Liget Lakóparkban rendezett Halloween-i eseményen az egyik résztvevő gyermek olyan édességet kapott, amelybe egy szöget rejtettek el.

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Kiemelték: a szándékosság sajnos biztosra vehető, ugyanis a csokoládépapírban nem is csokoládé volt, hanem egy tejkaramella, amiben el volt rejtve a szög. Ezt a kislány időben észrevette és nem nyelte le.

Az önkormányzat rendőrségi feljelentést tett az ügyben ismeretlen tettes ellen.

Kisberk Szabolcs, Gyömrő polgármestere a Blikknek elmondta: azóta több jelzés is érkezett, más édességben is veszélyes tárgyat találtak, így legalább már három különálló esetről van tudomásuk a településen. 

 

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