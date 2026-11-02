Ismét a halhatatlan hősökre emlékeznek

A Napindító vendégeként a Revans főszerkesztője emlékeztetett, hogy habár a modern kori történetírás az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán igyekezett mindig a november 4-i dátumot hangsúlyozni, azonban sokan még ekkor se rakták le a fegyvert.

Huth Gergely elmondta, hogy korábbi lapjánál a Pesti Srácoknál mindig is fontosnak tartották, hogy méltó módon megemlékezzenek azokról a halhatatlan hősökről, akik még az utolsó pillanatban is szabadságért harcoltak.